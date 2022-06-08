اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية وأوكرانيا يناقشان مشاركة الشركات الكورية في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:00 ص
كوريا الجنوبية وأوكرانيا يناقشان مشاركة الشركات الكورية في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب أوكرانيا
أ ش أ

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ناقش نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، ونظيره الكوري الجنوبي لي دو هون، مشاركة الشركات الكورية الرائدة في تنفيذ خطة إعادة إعمار أوكرانيا.
 
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية - في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم - إن الجانبين تبادلا خلال المشاورات السياسية وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية.
 
وفي نفس السياق، دعا مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، كوريا الجنوبية للانضمام إلى مشروع للمساعدة في إعادة بناء المناطق أو المدن المتضررة بعد العملية العسكرية الروسية.

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