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كل ما تريد معرفته عن استخراج جواز السفر الإلكترونى الجديد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:00 م
كل ما تريد معرفته عن استخراج جواز السفر الإلكترونى الجديد جواز سفر- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر" إلكترونيا للمواطنين، لتسهيل عمليات السفر والتنقل خارج البلاد، ومنها 
 

- الدخول عبر موقع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية)

https://enationality.moi.gov.eg/Home/Contact

- تدشين حساب جديد وكلمة سرية

- بطاقة الرقم القومى + صورة منها أو شهادة الميلاد لمن دون الـ16 عاما

- تقديم 4 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- شهادة تثبت الموقف التجنيدى للذكور + صورة منها

- شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب

- وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر

- ملء البيانات المطلوبة فى استمارة جواز السفر

- دفع الرسوم المطلوبة ومعرفة ميعاد الاستلام

 


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