قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة الضحية الثالثة فى حادث انقلاب سيارة صحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالبحيرة من إنتشال جثة "منة عصام" الضحية الثالثة فى حادث إنقلاب سيارة "العمالة الزراعية بمركز النوبارية.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.



وكان مركز النوبارية بمحافظة البحيرة قد شهد أمس، الثلاثاء، حادث سير مروع بعد انقلاب سيارة ركاب " تومانية " بترعة الناصر بالقرب من طريق القاهرة -الاسكندرية الصحراوى.



وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين غرقا وإصابة 4 فتيات بكسور و كدمات وسحجات مختلفة بانحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف ركاب " تومانية" بترعة الناصر بالقرب من طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي عند كوبرى الروضة مما أدى إلى وفاة فتاتين وإصابة 4 آخرين.



وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.



وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف وانتقلت القيادات الامنية ورجال الانقاذ النهرى الى مكان الواقعة لانتشال ضحايا الحادث.



والمتوفيات هم" أمل م.ح،21 عاما وجنات ع.ح 15 عاما بينما أصيبت كل من: زينب م.و، 18 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، حنان ا.ا، 30 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، رحمة ع.ف، 16 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، دعاء ع.ا، 14 عاما، ، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.