قافلة طبية بمركز تموين السيوف بالإسكندرية أثناء تحديث بيانات البطاقات

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التموين بالإسكندرية، قافلة طبية بمركز تموين السيوف، لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا أثناء تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لمركز تموين السيوف فى تقديم خدمات مجتمعية ليستفيد المواطن المصرى بالدور المجتمعى للمركز بجانب دوره الخدمى.

وقام مركز تموين السيوف برئاسة علاء خيرى وفريق العمل التابع لها بالتعاون مع وحدة صحة دنا الوطنية بتنظيم قافلة طبية بمقر المركز تسهيلا على المواطنين أثناء تأدية خدمات البطاقات التموينية لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية و قد تم الإعلان عن هذه القافلة الطبية قبل بدء فعاليتها بمدة كافية و التى لاقت إقبالا واستحسان المواطنين المترددين على المركز حيث يتمم المواطن إجراءات الخدمة التموينية وأخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا فى مكان واحد فى نفس التوقيت توفيرا للوقت و المجهود.

كما قام مركز تموين السيوف بتحديث بيانات البطاقات التموينية لفريق عمل الحملة الصحية تيسيرا لوقتهم لخدمة المواطنين.