فريق طبى بجامعة المنصورة ينجح فى إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم سرطانى

الدقهلية - مرام محمد

نجح فريق من جراحة مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، باستئصال ورم كبير الحجم يزن 4472 جم، والتى تعد حالة نادرة لورم سرطاني بتجويف البطن أسفل الكلية اليسرى وتم استئصاله في مركز جراحة الجهاز الهضمي.



جدير بالذكر أن المريض يبلغ من العمر 70 عاما، كان يعاني من آلام مبرحة بالبطن خلال الشهور الأخيرة (3 شهور) مع ملاحظة ازدياد مطرد وسريع في حجم البطن، مما حدا به إلى الكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة التي أثبتت وجود ورم كبير في تجويف البطن بحجم 25x20x13.5 سم.



وقام بإجراء الجراحة فريق طبى برئاسة الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة، والدكتور محمد عبد الرازق مدرس الجراحة، محمد مدحت طبيب مقيم، التخدير، والدكتور أمجد زغلول، ومنى عثمان من التمريض، والمهندسة دنيا من الدعم الفني.