عودة "حذرة" للسياحة فى اليابان.. جارديان: قواعد تثنى مسافرين من زيارتها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه سيُطلب من السائحين الأجانب الذين يزورون اليابان ارتداء الكمامات وقضاء إقامتهم بأكملها تحت إشراف مرشدين محليين ، حيث تستعد البلاد للانفتاح على المسافرين الدوليين بعد عامين من قيود وباء كورونا.

قالت الحكومة هذا الأسبوع إن الأشخاص الذين انتظروا بصبر فرصة زيارة اليابان ، التي فرضت بعضًا من أقسى قيود السفر أثناء الوباء ، سيتعين عليهم أيضًا الحصول على تأمين طبي خاص في حالة الإصابة بالفيروس.

وكانت السياحة مصدرًا مهمًا للإيرادات قبل أن يبدأ وباء كورونا في أوائل عام 2020 ، وستبدو السياحة مختلفة تمامًا عندما يُسمح لعدد محدود من الأشخاص بدخول اليابان اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقالت وكالة السياحة اليابانية (JTA) إنه سيتم السماح فقط للزوار في جولات الحزمة خلال المرحلة الأولى ، مضيفة أن مرشدى وكالات السفر المصاحبين للزائرين يجب أن يتأكدون من أنهم يرتدون أقنعة.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك لن يمثل مشكلة بالنسبة للأشخاص من البلدان الآسيوية الأخرى حيث تم قبول ارتداء الأقنعة على نطاق واسع أثناء الوباء ، ولكن من المحتمل أن يمثل مشكلة بالنسبة لأولئك من البلدان التي لم تعد تفرض ارتداء الكمامات وحيث أثار استخدامها جدلاً سياسيًا.

وقالت وكالة السياحة اليابانية في إرشاداتها: "يجب على المرشدين السياحيين تذكير المشاركين في الجولات بشكل متكرر بالإجراءات الضرورية للوقاية من العدوى ، بما في ذلك ارتداء وإزالة الأقنعة ، في كل مرحلة من مراحل الجولة". "حتى في الأماكن المفتوحة ، يجب أن يستمر ارتداء الأقنعة في المواقف التي يتحدث فيها الناس عن قرب."

بينما خففت الحكومة اليابانية من توجيهاتها بشأن ارتداء الأقنعة ، لا يزال معظم الناس يرتدون أغطية الوجه ، حتى في الأماكن المفتوحة.

قال وزير السياحة ، تيتسو سايتو، وفقًا لصحيفة Japan Times ، "لاستئناف السياحة الوافدة ، من المهم أن تكون الأماكن التي سيزورها السائحون على استعداد لاستقبالهم بصورة يشعر بها الجميع بالأمان".

وأضاف "إذا امتثلت وكالات السفر وغيرها للإرشادات ، فستستأنف السياحة الداخلية بسلاسة وستؤدي إلى زيادة أخرى في عدد الزوار."

سيقتصر الدخول مبدئيًا على الأشخاص من 98 دولة "منخفضة المخاطر" ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند ، وفقًا لوكالة أنباء كيودو.

وقال جيمس جانج ، وكيل سفريات من أستراليا شارك في إحدى الجولات التجريبية ، إن القواعد قد تمنع بعض الأشخاص من التخطيط لرحلة إلى اليابان في المستقبل القريب.