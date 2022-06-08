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"عمر" طالب بشمال سيناء يتفوق فى الأنشطة المدرسية وفن الخطابة وإلقاء الشعر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:00 ص
"عمر" طالب بشمال سيناء يتفوق فى الأنشطة المدرسية وفن الخطابة وإلقاء الشعر الطالب عمر سالم مبروك
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نجح الطالب عمر سالم مبروك من مركز بئر العبد بشمال سيناء، فى التميز فى الأنشطة المدرسية وفن الخطابة وإلقاء الشعر.

قال "عمر سالم" لـ"اليوم السابع"، إنه يدرس فى المرحلة الثانوية بمركز بئر العبد، واستطاع خلال العام الدراسى المنقضى الحصول على مركز أول فى مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الثانوية على مستوى محافظة شمال سيناء والتاسع على مستوى الجمهورية، وسبقها الحصول على نفس اللقب فى المرحلة الإعدادية.

وأضاف أن والده غرس فيه مبكرا حب إلقاء الشعر وفن الخطابة، وهو ما دفعه لتنمية هذه الموهبة وبدأ ممارسته لها من الصف الثانى الابتدائى، والتى أصبحت بالنسبة له فنا يتقنه وخاض مسابقات منوعة فى هذا السياق، وحصل فيها على مراكز متقدمة، لافتا إلى أنه متمكن من الحفظ وهذا ما يساعده فى الإلقاء، واستطرد أن بدايته وهو فى المرحلة الابتدائية بحفظ كامل للقصيدة المعروفة صوت صفير البلبل.

وقال إنه يميل إلى إلقاء القصائد الشعبية باللهجة المحلية الدارجة، إضافة لقصائد كبار الشعراء، وأنه مؤخرا اتجه لتأليف الشعر، ويميل فى هذا الجانب لشعر الحكمة والوطنية.

القاء الشعر
إلقاء الشعر
 
تميز منوع
تميز منوع

شمال سيناء

بئر العبد

فن الخطابة

الشعر

مسابقة الطالب المثالي

اخبار المحافظات

الأنشطة المدرسية


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