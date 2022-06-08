اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:19 م
أكرم القصاص
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طفرة داخلية وتكامل مع الأشقاء.. رسائل مصطفى مدبولى من اجتماع الحكومة الأسبوعى ..إنفوجراف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:04 م
طفرة داخلية وتكامل مع الأشقاء.. رسائل مصطفى مدبولى من اجتماع الحكومة الأسبوعى ..إنفوجراف رسائل مصطفى مدبولى

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى بالإشادة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الأحد الماضى، الذى حظي بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل من وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على هذا التنظيم المشرف، والذي يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات.
 
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي...
 
 
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

توطين صناعة الدواء أولوية قصوى للدولة

تجربتنا لإنتاج لقاحات كورونا لاقت إشادات واسعة
 
نعمل لتحقيق التكامل فى مجال الدواء مع أشقائنا الأفارقة
 
تنسيق الجهود من أجل إحداث نهضة فى كل المجالات 
 
توجيهات رئاسية بأن يكون COP27 بداية إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء
 
تسيير أتوبيسات تعمل بالغاز وسيارات كهربائية أثناء وبعد المؤتمر
 
تنفيذ محطات شحن لخدمة شبكة الأتوبيسات الكهربائية الجديدة

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مصطفى مدبولى

توطين صناعة الدواء

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