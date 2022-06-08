اليوم السابع
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طالبات المنيا يحصلن على 93 مقعدا بين أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:52 م
طالبات المنيا يحصلن على 93 مقعدا بين أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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حصدت طالبات المنيا فى الشهادة الاعدادية على 93 مقعدا بين أوئل القطاعات، وقد حصلن على الدراجات النهائية بمجموع 280 درجة، ففى قطاع شمال بلغ عدد الأوائل 50 طالبا وطالبة، حصل الطالبات فيها على 39 مقعدا، وفى قطاع وسط أظهرت النتائج تفوق الفتيات، حيث حصدت الطالبات على 32 مقعدا بين الأوائل من 45 طالبا وطالبة، بينما حصدت الطالبات على 22 مقعدا فى قطاع جنوب بين 45 مقعدا.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

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