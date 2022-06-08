ضبط 46 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ما أسفر عن ضبط 1584 قضية تموينية متنوعة من بينها 4 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (17,100 طن "دقيق أبيض – سكر حر – فول - أرز") ، 404 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (23,526 طن "دقيق – مكرونة – سكر – مسلى – زيت - أرز – ملح – منظفات" – 751 قطعة أدوات كهربائية – 300 عبوة سجائر) .. وكذا 625 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 165 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 162 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 68 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 55 قضية توقف عن الإنتاج – 159 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (7,550 طن دقيق بلدى مدعم)، وكذا 13 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (50400 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (67,626 طن – 300 عبوة سجائر – 50400 لتر مواد بترولية – 751 قطعة أدوات كهربائية) .. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مطحن ، ومدير المخازن) بمحافظة الجيزة.. وبحوزتهما (21,5 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، قاما بتجميعها وإعادة نخله وتعبئته داخل شكائر كونه دقيق أبيض للإتجار به بالسوق السوداء.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.. وبحوزته كمية قدرها (6,85 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر تم تخزينها وتبعئتها لحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، وضبط (6,62 طن سلع غذائية "دقيق أبيض – سكر حر") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (32400 لتر بنزين) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتوليد السيارات) بمحافظة الجيزة، وضبط (3٫95 طن "مقطعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (6,4 طن "عسل أسود") معبأ داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أوالصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الفيوم، وضبط (80000 قطعة مستلزمات طبية متنوعة) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود ضبط (6 أطنان أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (11) قضية بمضبوطات بلغت (46,315 طن أقماح محلية) – (9 مخازن) – (2) سيارة أبرزها ضبط (7 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

وأثمرت الجهود عن ضبط (6 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مفرش لتجميع الأقماح من المزارعين بدون ترخيص) بمحافظة الفيوم، وضبط (4,14 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة أسيوط.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (365 قطعة "50 قطعة صوتية – 108 قطعة ضوئية – 207ملصق").