ضبط 125 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية على الأسواق بمركز ومدينة إيتاي البارود.

وأسفرت الحملة عن ضبط 125 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.