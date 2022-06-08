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ضبط هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:54 ص
ضبط هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى 57 حكم حبس والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 80 سنة و6 أشهر، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.


تنفيذ الاحكام

هارب من الاحكام

الداخلية


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