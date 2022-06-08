ضبط هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى 57 حكم حبس والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 80 سنة و6 أشهر، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
حبس ـ أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات.. تعرف عليهاالسبت، 04 يونيو 2022 05:37 م
سيدة تطالب بحبس زوجها لتهربه من تنفيذ أحكام نفقات تجاوزت قيمتها 300 ألف جنيهالسبت، 04 يونيو 2022 12:00 ص
فى إطار الحوار المجتمعى.. خطوات تنفيذ أحكام النفقات.. نقلا عن "برلمانى"الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:18 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة