ضبط هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى 57 حكم حبس والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 80 سنة و6 أشهر، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.