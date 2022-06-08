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ضبط كمية من أدوية الإجهاض بحوزة راكبة أجنبية بمطار القاهرة...صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:05 ص
ضبط كمية من أدوية الإجهاض بحوزة راكبة أجنبية بمطار القاهرة...صور رجال الجمارك و المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، محاولة راكبة أجنبية مقيمة في مصر تهريب كمية من شرائط دوائية خاصة بالاجهاض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف توني فكري فريد رئيس قسم اللجنة الجمركية إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مينا فهيم مأمور الجمرك لم يجد اي شيء مخالف الا انه تلاحظ ل حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 ان الراكبة تحمل حقيبتي يد فقام  بتكليف هاني محمود أحمد مأمور الجمرك بتفتيشهما يدويا مما اسفر ضبط 419 شريط sytotec الذي يستخدم في الإجهاض اسفل متعلقات شخصية للركبة.
 
أمر صبحي ربيع جابر مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
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