صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "مواد البناء" بنسبة 4.2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 4.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.7%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.1%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، 2.3%، 2.2%، 2.1%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاعي البنوك والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.1%، 0.8%، 0.2%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 9.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.358 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.7 مليون ورقة مالية بقيمة 901.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.61%، والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 123.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 165 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 3953 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.