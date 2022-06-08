صحيفة بيلد الألمانية: حادث دهس برلين المميت لم يكن عرضيًا

عثرت الشرطة الألمانية على “رسالة” فى سيارة السائق الذى صدم سيارته وسط حشد وسط برلين صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، وقُتل شخص واحد على الأقل وجُرح العشرات جراء الحادث.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن دوافع السائق ما زالت غير واضحة، وقال أحد المحققين لصحيفة بيلد، إن “الحادث لم يكن عرضيا بالتأكيد”. وبحسب ما ورد وصف المحقق الرجل بأنه “قاتل بدم بارد”.

وفى وقت سابق، حددت الشرطة السائق على أنه “ألماني أرمنى، 29 عامًا، يعيش فى برلين”، وبحسب بيلد، فإن مسؤولي إنفاذ القانون كانوا على دراية بالرجل بشأن “جرائم الممتلكات”.

وقال مسؤولو شرطة برلين إنهم لم يحددوا بعد ما إذا كانت جريمة السائق متعمدة أم عرضية، وتم القبض على السائق، وبحسب صحيفة بيلد، أصيب ستة أشخاص بجروح خطيرة، وثلاثة آخرون في حالة خطيرة.