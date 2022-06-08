صحة الأقصر تستكمل مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل فى مبادرة السمعيات لإكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أبناء محافظات مصر المختلفة صحياً.



وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إلى أن ضعف السمع يعتبر أحد مسببات الإعاقة السمعية حول العالم، خاصة وأن الإدارات الصحية أنهت استعداداتها لتلك المبادرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل في منظومة عمل متكاملة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية.



فيما قالت الدكتورة حنان صالح مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، أن الكشف بجميع الوحدات الصحية وذلك تسهيلا على المواطن، وأنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لمستشفى أكبر لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًة أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.



فيما عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الجمعية الزراعية لبندر إسنا جنوب الأقصر، وذلك إستمراراً لسلسلة الندوات واللقاءات فى المدن والقرى المختلفة للتعريف بأهمية المنظومة الصحية الجديدة.



وافتتح الندوة المهندس رجب عبد الفتاح مدير إدارة التعاون الزراعي بإسنا، حيث رحب في بداية الندوة بضيوف التأمين الصحي الشامل ومزارعي إسنا، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف المنظومة الصحية داخل الأقصر، وتابع إن مدينة إسنا تعاني بشكل كبير من مشكلات التأمين الصحي الشامل، وتتمثل في نقص أدوية وتأخر العمليات والفحوصات التي قد تؤثر على صحة المواطن، وبدأ أحمد أمين مدير إدارة العلاقات العامة بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، عن قانون التأمين الصحي الشامل ومراحل تطبيقه بالمحافظات المختلفة ومنها محافظة الأقصر التي تم تطبيق النظام بها بعد محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى.







صحة الأقصر تستكمل العمل فى مبادرة السمعيات (1)



صحة الأقصر تستكمل العمل فى مبادرة السمعيات (2)



صحة الأقصر تستكمل العمل فى مبادرة السمعيات (3)









