اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شكري يجتمع مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:55 ص
شكري يجتمع مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

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عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ.

 

يأتى اللقاء على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا بمدينة بون الألمانية.


ويواصل وزير الخارجية لقاءاته المكثفة في مدينة بون حيث اجتمع فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ وكذلك مع مجموعة الـ 77 والصين.

 


سامح شكرى

وزير الخارجية

مدينة بون

الصين

الأمم المتحدة


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