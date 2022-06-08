شكري يجتمع مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ

يأتى اللقاء على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا بمدينة بون الألمانية.



ويواصل وزير الخارجية لقاءاته المكثفة في مدينة بون حيث اجتمع فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ وكذلك مع مجموعة الـ 77 والصين.