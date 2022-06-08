اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شكري يؤكد على الدور الهام للمجتمع المدنى فى عمل المناخ الدولى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:47 م
شكري يؤكد على الدور الهام للمجتمع المدنى فى عمل المناخ الدولى وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية ‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على الدور الهام للمجتمع المدني في عمل المناخ الدولي.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري مع دوائر المجتمع المدني المختلفة المعتمدة كمراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة بمدينة بون الألمانية.


ويواصل وزير الخارجية لقاءاته المكثفة في مدينة بون حيث اجتمع فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ وكذلك مع مجموعة الـ 77 والصين.

 


تغير المناخ

سامح شكرى

مدينة بون

المانيا

الامم المتحدة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة