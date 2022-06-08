شكرى يعقد اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين ببون الألمانية

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاء يأتي على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا بمدينة بون الألمانية.



كان شكري قد التقى فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون حول المناخ.