اليوم السابع
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شكرى يعقد اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين ببون الألمانية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:56 ص
شكرى يعقد اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين ببون الألمانية وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

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عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الاربعاء اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين.

 

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاء يأتي على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا بمدينة بون الألمانية.


كان شكري قد التقى فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون حول المناخ.

 


سامح شكرى

اتفاقية الأمم المتحدة

تغير المناخ

مجموعة المفاوضين الأفارقة

بون


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