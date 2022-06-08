شباب جنوب سيناء تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد

جنوب سيناء - محمد حسين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الإدارة العامة للتدريب ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD)،جهاز شئون البيئة ، اللقاء التوعوى بمبادرة رواد ورائدات التغير المناخي بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من طلاب أو خريجى الجامعات أو المعاهد الفنية فى المرحلة العمرية بين 18 إلى 35 سنة .

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى بيان ، انه خلال اللقاء تحدث احمد عباس محاضر اللقاء عن استعداد مصر للريادة في مجال التغير المناخي في إفريقيا والشرق الأوسط" ، و توعية الجيل الحالي من الشباب بقضايا المناخ ، لأنه هو من سيواجه المشكلات التى يخلفها التغير المناخي، متسلحا بالاليات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواجهة تحديات التغير المناخي لاستمرار خطط التنمية .



تهدف المبادرة إلى تقديم مفاهيم شاملة لكل ما يخص تغير المناخ وتأثير ذلك على دول العالم و مصر خاصة و سبل الحماية من تأثيراتها ، اسبابها التغير ، و ذلك من خلال الورش التدريبية للمتدربين بهدف بخلق رائدًا مناخيًا يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .







اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد و رائدات التغير المناخي (1)



اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد و رائدات التغير المناخي (2)



