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شباب جنوب سيناء تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:58 ص
شباب جنوب سيناء تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد و رائدات التغير المناخي
جنوب سيناء - محمد حسين

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء  بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الإدارة العامة للتدريب ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD)،جهاز شئون البيئة ،  اللقاء التوعوى بمبادرة رواد ورائدات التغير المناخي بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من طلاب أو خريجى الجامعات أو  المعاهد الفنية فى المرحلة العمرية بين 18 إلى 35 سنة .

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى بيان ، انه خلال اللقاء تحدث احمد عباس محاضر اللقاء عن استعداد مصر للريادة في مجال التغير المناخي في إفريقيا والشرق الأوسط" ، و توعية الجيل الحالي من الشباب بقضايا المناخ ، لأنه هو من سيواجه المشكلات التى يخلفها التغير المناخي،  متسلحا بالاليات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواجهة تحديات التغير المناخي لاستمرار خطط التنمية .

تهدف المبادرة إلى تقديم مفاهيم شاملة لكل ما يخص تغير المناخ وتأثير ذلك على دول العالم و مصر خاصة و سبل الحماية من تأثيراتها ، اسبابها  التغير  ، و ذلك من خلال الورش التدريبية للمتدربين بهدف بخلق رائدًا مناخيًا يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030  .

 

اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد و رائدات التغير المناخي (1)
اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد و رائدات التغير المناخي (1)

 

اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد و رائدات التغير المناخي (2)
اللقاءات التوعوية عن مبادرة رواد و رائدات التغير المناخي (2)

 


 


جنوب سيناء

الشباب والرياضة

تغير المناخ

سيناء


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