سقوط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته عقب ركنها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المستولى عليها عقب قيام مرتكبى الواقعة بالتخلى عنها بدائرة قسم شرطة الساحل كما أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والدته" والمُستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقروا باستيلائهم على سيارة أخرى وتركها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وباستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، كما أقروا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط سيارة من متحصلات وقائع السرقة لدى عميلهم "حسن النية " (صاحب ورشة - مقيم بمحافظة القليوبية)، أقر بشراء السيارة المشار إليها كخردة دون علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.