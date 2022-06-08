زيلينسكى: روسيا فقدت نحو 31 ألف جندى منذ بداية عمليتها العسكرية بأوكرانيا

وقال زيلينسكي، في كلمة إلى الأمة نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاء، إن جيشه يدافع ببسالة عن إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن المعلومات التي وردت من التنصت على اتصالات الجنود الروس تشير إلى تدني معنوياتهم، مضيفا أن الروس لم يصدقوا أن المقاومة التي قدمها جيشنا ستكون قوية جدا، لذلك يحاولون الآن جذب موارد عسكرية إضافية في اتجاه دونباس وخيرسون، حيث يتم نشر وحدات جديدة لكبح جماحنا.



وأشاد الرئيس الأوكراني بالدفاع "البطولي" في المعارك المحتدمة للسيطرة على سيفيرودونيتسك في دونباس .



وقال زيلينسكي في تصريحات له حسبما نقلت قناة ( فرانس 24) الإخبارية" علينا تحرير كامل أراضينا، ردا على اقتراحات بضرورة أن تتنازل بلاده لروسيا عن بعض أراضيها من أجل إنهاء الحرب التي دخلت شهرها الرابع".



وكان زيلينسكي قد أعلن أمس أن أوكرانيا ستقاتل لاستعادة كل أراضيها من القوات الروسية، في الوقت الذي تخوض فيه قوات الجانبين معارك عنيفة في سيفيرودونتسك .