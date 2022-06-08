زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد لـ12 متهما بـ"اقتحام قسم التبين"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنتين، يوم 8 يونيو 2020، قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 12 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ10 متهمين، وإلزامهم بسداد 10 ملايين و101 ألف جنيه قيمة التلفيات التى أحدثوها فى القسم بـ"اقتحام قسم التبين".

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أيمن القاضى.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وفى الجلسة التى عقدت فى 9 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: المتهمون فئتين من البشر ضل سعيهما فى الحياة الدنيا، أحدهما اتخذ من الدين ستارا لارتكاب الأعمال التخريبية وهم جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرون اتخذوا من الجريمة منهجا، واتفقتا على التخريب وهدم مؤسسات الدولة.

وتابع ممثل النيابة: جماعة الإخوان صعدوا على قمة الحكم، جفت خلال فترة حكمهم الحرية، والقتل باسم الدين، فأبدلهم الله من بعد عزهم ذلة.