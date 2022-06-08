ريم نموذج مميز لسيدات المستقبل.. عندها 15 سنة وألفت كتابا للمكفوفين.. فيديو

الإسكندرية- اسماء على بدر

اجرى اليوم السابع بث مباشر مع الطالبة مريم محمد رأفت من محافظة الإسكندرية لتميزها فى تاليف كتاب متخصص للمكفوفين مصمم بطريقة برايل .

وقالت مريم محمد، إنها فى الصف الثانى الثانوى وقامت بتاليف كتاب بعنوان "الروح الأبدية" فهو ضمن مشروع اشتركت فيه بالمدرسة لخدمة المكفوفين .

وأضافت أنها بدأت فى الكتاب فى شهر نوفمبر الماضى وانتهت منه مؤخرا وأهدت نسخة منه إلى مكتبة الإسكندرية التى قدمت لها خطاب شكر لتميزها رغم صغر سنها .

وأشارت إلى أنها سعيدة لتناول الكتاب لخدمة المكفوفين، مؤكدة على استمرارها فى التأليف لأنه أهم هوايتها كما أنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة قسم عمارة.