اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:59 م
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ريم نموذج مميز لسيدات المستقبل.. عندها 15 سنة وألفت كتابا للمكفوفين.. فيديو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:51 م
ريم نموذج مميز لسيدات المستقبل.. عندها 15 سنة وألفت كتابا للمكفوفين.. فيديو ريم.. نموذج مميز للنساء
الإسكندرية- اسماء على بدر

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اجرى اليوم السابع بث مباشر مع الطالبة مريم محمد رأفت من محافظة الإسكندرية لتميزها فى تاليف كتاب متخصص للمكفوفين مصمم بطريقة برايل .

وقالت مريم محمد، إنها فى الصف الثانى الثانوى وقامت بتاليف كتاب بعنوان "الروح الأبدية" فهو ضمن مشروع اشتركت فيه بالمدرسة لخدمة المكفوفين .

وأضافت أنها بدأت فى الكتاب فى شهر نوفمبر الماضى وانتهت منه مؤخرا وأهدت نسخة منه إلى مكتبة الإسكندرية التى قدمت لها خطاب شكر لتميزها رغم صغر سنها .

وأشارت إلى أنها سعيدة لتناول الكتاب لخدمة المكفوفين، مؤكدة على استمرارها فى التأليف لأنه أهم هوايتها كما أنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة قسم عمارة.

 


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