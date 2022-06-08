ريم نموذج مميز لسيدات المستقبل.. عندها 15 سنة وألفت كتابا للمكفوفين.. فيديو

اجرى اليوم السابع بث مباشر مع الطالبة مريم محمد رأفت من محافظة الإسكندرية لتميزها فى تاليف كتاب متخصص للمكفوفين مصمم بطريقة برايل .
وقالت مريم محمد، إنها فى الصف الثانى الثانوى وقامت بتاليف كتاب بعنوان "الروح الأبدية" فهو ضمن مشروع اشتركت فيه بالمدرسة لخدمة المكفوفين .
وأضافت أنها بدأت فى الكتاب فى شهر نوفمبر الماضى وانتهت منه مؤخرا وأهدت نسخة منه إلى مكتبة الإسكندرية التى قدمت لها خطاب شكر لتميزها رغم صغر سنها .
وأشارت إلى أنها سعيدة لتناول الكتاب لخدمة المكفوفين، مؤكدة على استمرارها فى التأليف لأنه أهم هوايتها كما أنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة قسم عمارة.
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