رانيا المشاط تبحث مع شركة لوريال مصر التعاون في مجال تمكين المرأة واستعدادات قمة المناخ

كتب محمد أسعد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بينوت جولي، المدير التنفيذي لشركة لوريال مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استعدادات مصر لرئاسة وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وأهميته في دفع جهود التحول الأخضر في مصر، ودور القطاع الخاص في تعزيز مبادئ الاستدامة والالتزام بها، والشراكات البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتشجيع التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال، وفتح المجال لشركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المختلفة، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك استكمالا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة منذ عام 2016 بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلا في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلقه، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

وذكرت أن المحفز يقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، ويشترك 4 شركات من كبرى شركات الخاص في رئاسة المحفز، ويستهدف ضم 100 شركة قطاع خاص لتعزيز جهود وسياسات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل .

في سياق آخر تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي من المقرر إطلاق نسخته الثانية العام الجاري، ويعد تجمعًا للحكومات من قارة أفريقيا والعالم وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث الشراكات والعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية.

من ناحيته أشار المدير التنفيذي للشركة، إلى أهمية السوق المصرية بالنسبة لشركة لوريال، حيث يعد مصنع الشركة في مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا حرص الشركة على تعزيز ممارسات الاستدامة والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، وكذلك دعم التدريب والتشغيل من خلال اكاديمية الشركة في مصر، والتعاون في مجالات تمكين المرأة.