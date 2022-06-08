رئيس مركز الخارجة يباشر أعمال إزالة تعديات البناء والعشوائيات بحى "ميتالكو"

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

شن فريق العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، برئاسة الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، حملة إزالة للتعديات والعشوائيات ورفع الإشغالات بحى ميتالكو، وتنظيف الشوارع بين العمارات السكنية وتوسعة الشوارع برفع الإشغالات التى قام بها بعض السكان بالأدوار الأرضية وتسببت بالضرر لباقى سكان الحى.

وفى سياق متصل، نفذ قطاع جنوب وسط الخارجة حملة لرفع المخلفات وكنس الأتربة بحى المروة بالشارع الرئيسى المؤدى لمصنع التمور وقام العاملون بالقطاع أيضاً بعمل نظافة بشارع جمال عبد الناصر أمام معهد الفتيات .

وقام العاملون بقطاع شمال شرق الخارجة بعمل نظافة خلف مبنى ديوان عام المحافظة برفع الأتربة وإزالة المخلفات ورفع القمامة بشارع 20 أرض النور وشارع صلاح سالم (شارع السوق) بالخارجة القديمة وأعمال نظافة بشارع الشهيد طلعت ضرغام ، وحى 25 يناير وذلك عن طريق كنس ورفع الأتربة من الشوارع بالحى.

وقامت الوحدة المحلية بتجهيز قطعة أرض أمام مدرسة المشتركة، وذلك عن طريق رفع المخلفات الزراعية وفرش الرمال وحفر وتركيب خطوط مياه وتركيب شبكات رى بالتنقيط وزراعة أشجار النخيل وأشجار الموالح.



إزالة التعديات



رئيس مركز الخارجة يباشر أعمال إزالة تعديات البناء والعشوائيات



إزالة التعديات والعشوائيات