رئيس مدينة إسنا يعلن عودة اللقاء الأسبوعى مع المواطنين لحل مشكلاتهم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تقرر عودة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين لتلقي الشكاوى منهم وحلها، وذلك كل يوم أربعاء أسبوعياً فى تمام الساعة 12 ظهراً، مناشداً كافة الأهالى الذين لديهم شكاوى أو مشكلات التوجه لديوان المدينة لتقديمها خلال اللقاء.



ويقول رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للمواطنين، برئاسته وبحضور جميع أعضاء المجلس التنفيذي، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين بكل مركز ومدينة لعرض وحل مشاكل المواطنين، مؤكداً أنه على المواطنين الذين لديهم شكاوى داخل الوحدة المحلية لمركز إسنا والقرى التابعة لها بتقديم شكاواهم أثناء اللقاء الأسبوعي.



وكان أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث إنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي: (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة أسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.