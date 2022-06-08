رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان لجان امتحانات الكليات

المنوفية - محمد فتحى

بدأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجولة التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، بزيارة كليات الزراعة والتربية والطب البيطرى، واختتما الجولة بتفقد لجان كلية التربية الرياضية.



تابع رئيس الجامعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا، كما تابع تطبيق جميع ضوابط الامتحانات المتعارف عليها وتواجد المراقبين والملاحظين بأماكنهم المحددة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس للرد على استفسارات الطلاب، وتنظيم الطلاب باللجان على مسافات بينية محددة، وتوفير الجو الملائم لتأدية الامتحانات.



كما تفقد مبارك اللجان الخاصة للطلاب المرضى والاطمئنان عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.



هذا وحرص رئيس الجامعة على سؤال الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الطالب، ومدى توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، مشددا على تطبيق العقوبات القانونية فى الحالات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وعدم التهاون مع أى حالة غش أو شغب داخل اللجان، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.



كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، والدكتور صبحى شرف عميد التربية، الدكتور أحمد الفيومى عميد الطب البيطرى، الدكتور نعيم فوزى عميد التربية الرياضية، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.