رئيس جامعة المنصورة الجديدة يستعرض تقريرا حول حصاد كلية الهندسة

الدقهلية - مرام محمد

استعرض الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تقريرا مقدما من الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، حول حصاد نشاطات وفعاليات كلية الهندسة خلال العام الدراسي 2021/2022.

أشار التقرير إلى أن الكلية نظمت على صعيد الأنشطة العلمية، ورشة احترافية الإسقاط الهندسى، وورشة عمل الماكيتات الهندسية، ومشروع تخصصك والذكاء الإصطناعى (نواة لمشاريع تخرج الطلاب)، ومشروع تخصصك والرسم الهندسى، ومشروع الهندسة والبعد الرابع، كما تم المشاركة في مسابقات مختلفة، حصلت الكلية خلالهم على ثلاثة جوائز بمسابقة هاكاثون المدن الذكية بجامعة بنها، وجائزة أفضل فكرة مبتكرة بهاكاثون المدن الذكية بجامعة بنها، وتم تصعيدها بمسابقة حافز الإبتكار من قبل فريق بحثى ببرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، والتصعيد بمسابقة صناع التغيير من قبل فريق بحثى ببرنامج هندسة البترول والغاز ، فضلا عن المشاركة بمشروع بـ( Erasmus + ) مع 8 جامعات عريقة محليا ودوليا بعنوان (التخلص من النفايات بأنواعها المختلفة).

وأوضح التقرير أن على صعيد الأنشطة الطلابية، فازت الكلية بمسابقة الإنشاد الدينى، وشاركت فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، كما شاركت فى فيديو دعاية للبرامج الهندسية المتاحة، وفازت بانتخابات رئيس إتحاد الطلاب لجامعة المنصورة الجديد، فضلا عن مشاركتها فى معرض الجامعة للمشروعات بزيارة جامعة نوتنجهام ترنت البريطانية.

الجدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، تطرح بين برامجها العام القادم 8 برامج هندسية وهي: برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، وبرنامج هندسة البترول والغاز، وبرنامج هندسة الطيران والفضاء، وبرنامج هندسة تطوير المنتج، وبرنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، وبرنامج الهندسة الطبية الحيوية، وبرنامج هندسة الطاقة، وبرنامج هندسة الميكاترونيات.