رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف مدير الهيئة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز منظومة البحث العلمي بجامعة الإسكندرية، وتنمية قدرات الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم ابو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء كليات الطب والهندسة والحقوق، والدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور محمد رزق الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، ومي عياد، منسق البرامج بهيئة الفولبرايت.



وفي بداية كلمته رحب الدكتور قنصوة بأعضاء الوفد في رحاب جامعة الإسكندرية، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي من خلال حرص جامعة الإسكندرية على تطوير منظومة البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين والكوادر الجامعية وإعداد القادة وتأهيلهم إلي المستقبل، لاسيما مع التوسع الذي سوف تشهده الجامعة فى إنشاء فروع دولية قائمة على نظام البرامج والدرجات العلمية المزدوجة program based university بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، وما تتمتع به جامعة الإسكندرية من علاقات وطيدة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والصناعة.



وأكد قنصوة، الاتفاق مع هيئة الفولبرايت على إنشاء برنامج SEP بخبرات أمريكية لإعداد وتدريب الكوادر الجامعية الشابة والقيادات وتأهيلهم للمستقبل بمرجعية SEP الذي تقدمه جامعة هارفارد استقدام أساتذة زائرين من الولايات المتحدة، بهدف إثراء البحث العلمي والعملية التعليمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.



فيما أشادت الدكتورة ماجى نصيف، بدور جامعة الإسكندرية الرائد فى التعاون مع الهيئة للاستفادة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة فى مرحلة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراة، لافتة إلى أن جامعة الإسكندرية لها مكانة خاصة نظراً لما تتمتع به من سمعة ومكانة دولية على كافة المستويات.

وأكدت نصيف أن الهيئة تقدم منحا دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات مختلفة، وبرامج فى مجال ريادة الأعمال والابتكار والتطوير المهنى، وإعداد القادة، والفنون الجميلة والفنون التمثيلية، والدراسات الإقتصادية، موضحة أن قبول المتقدم للحصول على هذه المنح يكون على أساس قدراتهم الفنية والبحثية ونشاطهم فى مجال الخدمة العامة داخل بلدهم.



فيما أكدت الدكتورة رشا الشنيطي، أنه سيجرى عقد ندوات وورش عمل بجامعة الإسكندرية وذلك بغية التعريف بنشاطات الهيئة وتقديم الدعم الفنى لكافة الراغبين فى التقدم، مع تذليل كافة العقبات التى تحول دون استكمال متطلبات التقدم للحصول على المنحة، ودعت إلى الاستفادة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة فى شتى المجالات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.



تلى ذلك عقد ندوة بكلية الطب بالجامعة استعرضت خلالها د. ماجى نصيف كافة المنح المقدمة من الهيئة لكافة منتسبي المجتمع الجامعى، وسبل تمكينهم من الحصول على هذه المنح فى كافة التخصصات العلمية المتاحة.