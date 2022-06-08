رئيس الرعاية الصحية يشهد افتتاح أول مركز صحة أسرة بمعايير التأمين الشامل

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة ل لرعاية الصحية ، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية، اليوم، افتتاح أول مركز صحة أسرة بمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل تابع للقطاع الأهلى بجامعة بدر بالقاهرة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن مركز صحة الأسرة التابع لجامعة بدر، يضم عيادات فى أكثر من 20 تخصصا طبيا، أبرزها (طب الأسرة، التثقيف الصحي والأسري، تنظيم الأسرة، طب أطفال، طب أسنان، قلب وأوعية دموية، أمراض نساء وتوليد، الأمراض الجلدية، جراحة أنف وأذن وحنجرة، سمعيات، طب طبيعي، وروماتيزم وتأهيل، جراحة تجميل وحروق، باثولوجيا إكلينيكية، تغذية علاجية، إطالة العظام وإصلاح التشوهات، الأمراض العصبية والطب النفسي، باطنة، الجراحة العامة، الخدمات الوقائية، أشعة تشخيصية، معامل).

وأضافت الهيئة أن مركز صحة الأسرة بجامعة بدر، تابع لمؤسسات جامعة بدر للتنمية المجتمعية، حيث سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي مدينة بدر والمناطق المحيطة لها بأسعار رمزية، كما أن العيادات به مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، ويقدم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 ليلًا، من خلال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين وأساتذة الجامعات في كافة التخصصات الطبية، ومنها كليات (الطب البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي) بجامعة بدر بالقاهرة.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بمستوى مركز صحة الأسرة لجامعة بدر بالقاهرة، وتجهيزاته الطبية، كما أشاد بمجموعة الخدمات التي سيقدمها المركز، والتي تضم أهم التخصصات من مستويات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، بما يمثل 80% من احتياجاتهم لخدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر سواء من القطاع الحكومي أو الأهلي أو الخاص لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأعرب السبكي، عن سعادته البالغة للجهود المبذولة بالجهات المعنية المختلفة بالشأن الصحي في الدولة لاستعادة الوضع السليم للهرم الصحى، بحيث يكون الاهتمام بشكل أكبر بالرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل العمود الفقري وبوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن القطاع الصحي المصري يستوعب ويشجع كل الفاعلين من القطاع الخاص والأهلي بجانب الحكومي، لتكامل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وأن هذه الخطوة تعد مهمة لقيادة المزيد والمزيد من المبادرات سواء من القطاع الأهلي أو الخاص لفرص واعدة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها العمود الفقري للمنظومة الصحية طبقًا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، متابعًا سندعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن تشجيع الخريجين من كليات الطب للتخصص في طب الأسرة هدف استراتيجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعد تشجيع لمقدمي الخدمة الصحية من الأطباء للتخصص بمجال طب الأسرة، لتغطية احتياجات الدولة من احتياجات أطباء الأسرة، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج لأكثر من 25 ألف طبيب متخصص بطب الأسرة لضمان استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولافتًا نسعى لتشجيع الخريجين من كليات الطب للتخصص بهذا المجال المهم والحيوي لتعزيز مفهوم طب الأسرة وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

وتابع السبكي: أن جامعة بدر بالقاهرة هي إحدى المؤسسات العلمية المرموقة بالدولة التي تملك القدرات والكفاءات الطبية والفنية لتوفير خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالية للمواطنين، وتعاونهم مع الجهات المماثلة للدولة في قطاع الرعاية الصحية، لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين بما يحقق الصالح العام وتوفير أعلى مستوى رعاية صحية للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وأعرب الدكتور حسن القلا، عن سعادته بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، كرئيسًا للهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في افتتاح مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة اليوم، مشيرًا إلى أنه من أشد المؤيدين لفكرة تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وتعزير الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية الأولية، لخدمة أكبر شريحة من المجتمع دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

وتابع: أن مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة، سيقوم بالإشراف عليه نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الصحة العامة وتخصص طب الأسرة من كليات الطب البشري بجامعة بدر بالقاهرة، إضافة إلى أنه يعد مركز تعليمي لخريجين كليات الطب الذين لديهم رغبة في التخصص بمجالات طب الأسرة لزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال.

تجدر الإشارة، إلى أن مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة، مبني على معايير منظومة التأمين الصحي الشامل ومؤهل ليكون ضمن المراكز الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقت تطبيق المنظومة بمحافظة القاهرة في المستقبل.

وشهد افتتاح مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة، اليوم، أيضًا ممثلي عن وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الإسكان"، إضافة إلى ممثلي عن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والعلاج الحر، والأحزاب المختلفة.