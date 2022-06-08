رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن زيارة مصر الأسبوع القادم

كتب محمد جمال

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نيتها زيارة مصر الأسبوع المقبل في إطار الجهود الأوروبية لتجنب أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، بحسب بيان على موقع المفوضية الأوروبية.

وقالت فون دير لاين أمام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "سأكون في مصر الأسبوع المقبل لأناقش مع المسئولين كيف يمكننا الدعم بشأن الأمن الغذائى فى المنطقة والعالم".

وأشارت إلى أنه على عكس ما كان عليه الأمر قبل خمسين عاما: "تعتمد إفريقيا اليوم بشدة على واردات الغذاء، وهذا يجعلها عرضة للخطر"، مشددة على أهمية المساعدات الإنسانية للقارة السمراء في الوقت الراهن.

وأضافت: "لكن على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، يجب ألا نجلب الغذاء إلى البلدان الإفريقية بل التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه محليا".