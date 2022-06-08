دعوى تعويض ضد "FBI".. ضحايا طبيب رياضى أمريكى يتهمن مكتب التحقيق بالتقصير

كتبت: نهال أبو السعود

قدمت مجموعة من 90 امرأة تتضمن لاعبات جمباز امريكيات دعاوى تعويض ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم وطالبوا بتعويضات تزيد عن مليار دولار بسبب سوء تعامل المكتب مع تحقيقاته في الاعتداء الجنسي من قبل طبيب الفريق الأولمبي الأمريكي لاري نصار.

وفقا لشبكة ان بي سي، يقول غالبية المطالبين إن نصار أساء إليهم بعد إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عن إساءة معاملته في عام 2015 ، خلال فترة امتدت لعام كامل لم يتم فيها اتخاذ أي إجراء تحقيق ذي مغزى واستمر نصار في الاعتداء الجنسي على الفتيات والأطفال.

أعلنت وزارة العدل قبل عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين حددهم المفتش العام كمسؤولين عن فشل التحقيق - وعن المحاولات اللاحقة لتضليل المحققين في مكتب المفتش العام بوزارة العدل - لن يواجهوا اتهامات .

تم تقديم الدعاوى الإدارية الجماعية بموجب القانون الفيدرالي لمطالبات الضرر ، والذي يمكن الأشخاص الذين تضرروا من جراء الإهمال أو الأفعال الخاطئة للحكومة الفيدرالية من طلب التعويض.

قدم 13 ضحية أخرى من ضحايا لاري نصار دعاوى مماثلة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل، في حين أن ملف الأربعاء لم يكن الأول بموجب القانون ، فهو الأكبر ، ويضم أبرز متهمي نصار أدلى رايزمان وماروني وآخرون بشهاداتهم أمام الكونجرس ، مطالبين بالمساءلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تفاصيل الادعاءات فجوة امتدت لعام كامل بين الوقت الذي تلقى فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة تقارير عن إساءة استخدام نصار للاعبي الجمباز في المنتخب الوطني الأمريكي واعتقاله في نهاية المطاف نتيجة لتحقيق محلي لإنفاذ القانون ، وليس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قالت لاعبة الجمباز ماجي نيكولز ، بطلة الجمباز الوطني في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ، وهي أول ضحية من نصار تم الإبلاغ عن قضيتها: " لقد حان الوقت لكي يُحاسب مكتب التحقيقات الفيدرالي"

في شهادة أمام الكونجرس ، أقر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أن "الأشخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي لديهم فرصتهم الخاصة لوقف هذا الوحش مرة أخرى في عام 2015 وفشلوا".