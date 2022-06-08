حياة كريمة بالأقصر.. انطلاق مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك داخل مركز شباب الأقصر ومركز شباب البياضية ومركز شباب الطارف ومركز شباب الزينية قبلي ومركز شباب الندافين.



ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية على مستوى الجمهورية.



الجدير بالذكر أن تنفيذ القوافل الرياضية يأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، وجمال عبدالناصر مشرف المشروع بالمديرية.



وفى نفس السياق، استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، المشاركين في معسكر "بالرياضة هختار صحتي" للإقلاع عن التدخين، ووضعهم على بداية الطريق من خلال أسبوع بلا تدخين، حيث تم عمل مقابلة لكل مشترك للتأكد من رغبتهم فى الإقلاع عن التدخين قبل بدء المعسكر.



ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم عمل مقابلة شخصية لكل مشترك من خلال منسق المعسكر بمديرية الشباب والرياضة، للتأكد من رغبة المشاركة في الإقلاع عن التدخين والتغير للأفضل، وعمل التحاليل والقياسات الطبية التي تثبت أن الشخص مدخن بالفعل طبقاً لشروط المشاركة في المعسكر، برعاية وزارة الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.



وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنظيم فعاليات معسكر "بالرياضة هختار صحتي" للإقلاع عن التدخين، بتوجيهات الدكتورة غادة جمال الدين المدير العام، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، ومنسق المعسكر ممدوح عمر.





مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً بالأقصر (1)



مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً بالأقصر (2)



مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً بالأقصر (3)



مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً بالأقصر (4)



مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً بالأقصر (5)



مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً بالأقصر (6)