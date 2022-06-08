حى غرب الإسكندرية يرفع 400 طن مخلفات وأتربة

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملات نظافة مكبرة ورفع ( 400 ) طن مخلفات أتربة ورديم من أسفل كوبري التاريخ وبنطاق الحى.

وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبناء علي تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب برفع كفاءة النظافة بنطاق الحي والاستجابة الفورية لأي شكوي تخص المواطنين.

كلفت "شعبان" بتنفيذ حملات نظافة مكبرة أسفل كوبري التاريخ، حيث قامت إدارة الرصد البيئي بالحي وبالتنسيق مع الحملة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برفع 360 طن مخلفات رديم وجاري استكمال الأعمال.

وفي السياق ذاته تم رفع 15 طن أتربة ورديم من شارع الأمان وخلف مدرسة كبس القطن فضلا عن رفع 15طن من شارع الباشا أمام مدرسه 27.

كما تم رفع 13 طن مخلفات أتربة ومخلفات تقليم الأشجار من شارع عمود السواري وأمام مدرسه الورديان الثانوية بنات بشارع المكس وبشاير الخير 1.

فضلا عن متابعة أعمال شركة نهضه مصر والعمل علي محور المحمودية البطيء وذلك بالكنس والتنظيف ورفع القمامة.

وشددت رئيس الحى علي المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا علي البيئة المحيطة وصحة المواطنين.

من جهة أخرى تابع حي غرب اعمال خطه تطهير الشنايش والمطابق بنطاق الحي وتطهير 52 مطبق، 18 شنيشه، وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبناء علي تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب واهتماما بالتأكيد علي جاهزية شنايش الأمطار والمطابق وتنفيذا لخطه تطهير الشنايش والمطابق بنطاق الحى.

وتابعت إدارة المتابعة الميدانية بالحي قيام صرف صحي غرب بأعمال تطهير 52 مطبق، 18 شنيشه وذلك بشوارع مساكن الصيلحي بغيط العنب، الاسيوطي بكرموز، عبد الكريم الغرناطي ، عبد الملك ابن مروان بالمتراس ، الأمير لؤلؤ.