حريق بأحد جبال القدس بمنطقة أحراش.. و4 طائرات إطفاء تعمل على إخماده

قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، الأربعاء، إن حريقاً اندلع في أحد جبال القدس بمنطقة أحراش بين مستوطنة "هار أدار" و"مفسيرت تسيون" القريبة من بلدة أبو غوش وبيت نقوبا.
ووفقاً لبيان صادر عن كايد ظاهر، الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن طواقم الإطفاء بمساندة أربع طائرات تعمل حالياً على إخماد الحريق، وتحاول منع وصول النيران إلى المنازل القريبة من الأحراش.
ووفقاً للبيان أقامت السلطات غرفة عمليات موقع الحريق، وجاري البحث في إمكانية تنفيذ عملية الإخلاء للمنازل في عين نقوبا.
حريق بأحد جبال القدس بمنطقة أحراش.. و4 طائرات إطفاء تعمل على إخمادهالأربعاء، 08 يونيو 2022 03:40 م
حريق - أرشيفية
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قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، الأربعاء، إن حريقاً اندلع في أحد جبال القدس بمنطقة أحراش بين مستوطنة "هار أدار" و"مفسيرت تسيون" القريبة من بلدة أبو غوش وبيت نقوبا.
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