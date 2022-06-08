اليوم السابع
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حجز محاكمة متهم بالتعدى على طفلة فى حلوان للحكم 19 يونيو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:29 م
حجز محاكمة متهم بالتعدى على طفلة فى حلوان للحكم 19 يونيو محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، حجز محاكمة متهم محبوس بهتك عرض طفلة، لجلسة 19 يونيو للحكم.
 
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.
 
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها، بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك ولم تك تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونه المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها عبر تطبيق فيسبوك بموقع التواصل الاجتماعي فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.
 
وكشفت شهادة مجري تحريات القضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان،  بتوصل تحرياته لصحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها، وعزي قصد المتهم مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة.
 
 

هتك عرض

تحرش

التعدى على فتاه

جنايات القاهره

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