حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته فى البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته فى البدرشين، بسبب خلافات أسرية، حيث أنهى حياتها خنقا داخل مسكنهما، لشكها فى ارتباطه بسيدة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مخنوقة داخل مسكنها فى البدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، حيث تشاجر معها وخنقها، بسبب شكها به أنه على علاقة بسيدة أخرى.

تم القبض على المتهم والاستماع لأقوال أفراد الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.