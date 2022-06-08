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حبس صيدلى 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بالأقصر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:47 م
حبس صيدلى 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بالأقصر محكمة - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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قضت محكمة جنح بندر الأقصر، برئاسة المستشار أحمد أبو سديرة، بحبس صيدلي 3 سنوات مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامه بالإستيلاء على أموالي مواطنين.
 
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام 23 شخصًا من محافظة الأقصر، بتقديم بلاغات ضد "ت. ث. ح" صيدلي، يتهمونه بالاستلاء على أموالهم، حيث اسندت النيابة العامة للمتهم انه من عام 2015 حتى عام 2017، توصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية ومملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية، احدث للمجني عليهم أملا في الحصول على ربح وهمي، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات.
 
و حكمت المحكمة حضوريًا بتوكيل، بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وإلزامه بالمصروفات الجنائية والمادية.
 
 
 

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