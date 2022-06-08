اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:00 ص
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"جونز هوبكنز": 532 مليونا و444 ألفا و602 حالة إجمالي إصابات كورونا عالميا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:00 ص
"جونز هوبكنز": 532 مليونا و444 ألفا و602 حالة إجمالي إصابات كورونا عالميا جونز هوبكنز
كتب أحمد علوى

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 532 مليونا و444 ألفا و602 إصابة.
 
وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و300 ألف و269 وفاة.
 
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 84.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.1 مليون.
 
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ667 ألفا و41 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و708 وفيات.

جونز هوبكنز

كورونا

اصابات كورونا حول العالم

اخبار العالم


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