جهود مكثفة للسيطرة على حريق هائل بأكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط شمالى لبنان

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان أن عناصرها تعمل بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية لإخماد حريق شبّ في غابات بطرماز الضنية ، فيما أكد الجيش اللبناني أن طوافات تابعة له تؤازرها وحدات عسكرية تساهم في عملية إخماد الحريق ووقف تمدده.



من جانبها، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني انه تم تفعيل غرفة العمليات الوطنية لدى الوحدة، ويتم متابعة الحريق في منطقة بطرماز قضاء الضنية في محافظة لبنان الشمالي، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، ومع وزير البيئة.



وتوجه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين صباح اليوم إلى الضنية لمتابعة الموضوع، حيث أكد أن الحريق بعيد عن الأماكن السكنية مشيرا إلى أنه تواصل مع وحدة إدارة الكوارث ومع وزارة الخارجية إذا احتجنا للدعم من قبرص.



ويواجه عناصر الإطفاء صعوبة في إخماد الحريق بسبب عدم وجود طريق تسهل وصول سيارات الدفاع المدني إلى موقع النيران، إضافة إلى الضباب الذي غطى المنطقة ومنع رؤية الحريق وتمدده بشكل واضح.



وقد امتد الحريق ليطال أماكن شاسعة من الجبل وسط مخاوف لدى الأهالي من التهام النيران لمناطق إضافية مناشدين المعنيين التدخل السريع.