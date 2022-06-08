جنايات كفر الشيخ تقرر حبس صيدلي 3 سنوات بتهمة إحراز مخدر الترامادول بقصد الاتجار

كفر الشيخ محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجى المطيعى، وأحمد طاهر شتا، محمد السيد قزامل، اليوم الأربعاء، حضوريا بمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المخدر المضبوط، كما ألزمته المصروفات الجنائية، وذلك في القضية رقم 8718 لسنة 2021 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3811 لسنة 2021 كلى جنايات كفر الشيخ ضد صيدلي.

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قد أحالت" م.ص.ف.خ"، 43سنة، صيدلي، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته عما أسند إليه من اتهام، لأنه فى يوم 8 سبتمبر2021 بدائرة قسم أول كفر الشيخ قد أحرز مخدر الترامادول بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم حاز مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة "البريجابالين، البنزوديازبين، البنزوهيكسول"، قصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، لتصدر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ حكمها السابق تجاه الصيدلي.