جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة طيران الخطوط اليونانية استوقف توني فكري فريد رئيس قسم اللجنة الجمركية راكبة أجنبية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة مينا فهيم مأمور الجمرك لم يجد اي شيء مخالف إلا أنه تلاحظ ل حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول أن الراكبة تحمل حقيبتي يد فقام بتكليف هاني محمود أحمد مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين فتبين وجود 419 شريط sytotec الذي يستخدم في الإجهاض اسفل المتعلقات الشخصية للراكبة .

قرر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 117 لسنة 2022 ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .