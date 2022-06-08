اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:10 ص
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توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط الربع الثانى 2022ليصل لـ99.1مليون برميل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:00 ص
توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط الربع الثانى 2022ليصل لـ99.1مليون برميل النفط - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 99 مليون برميل يوميا ، أي بنسبة تراجع بلغت 1.2 % مقارنة بمستويات الربع السابق  وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية أبريل 2022.
 
 وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3.3 % ليصل إلى نحو 45.2 مليون برميل يوميا  ، بينما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 0.7 % ليصل إلى نحو 53.8 مليون برميل يوميا .
 
 وأشار التقرير، إلى توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2022 ليصل إلى نحـو 99.1 مليون برميل يوميا ، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.8 مليون برميل يوميا ، بينما يتوقع انخفاض طلب باقي دول العالم إلى نحو 53.3 مليون برميل يوم .

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الطلب العالمى على النفط


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