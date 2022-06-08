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تنسيق الجامعات الخاصة 2023 .. بدء التقديم بعد المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:25 م
تنسيق الجامعات الخاصة 2023 .. بدء التقديم بعد المرحلة الأولى للجامعات الحكومية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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وافق مجلس الجامعات الخاصة خلال اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى  على قيام طلاب الثانوية العامة ( دفعتي 2020/2021 – 2021/2022) بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.
 
كما وافق المجلس على إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.
 
ووجه الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات الخاصة على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات الخاصة، مع التوجيه بإسراع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات في مراجعة اللوائح المحدثة المقدمة من الكليات المختلفة، ووضع برنامج زمني يتم الالتزام به في مراجعة اللوائح الأكاديمية.

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