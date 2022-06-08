اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على الشهادات المسموح لها بالتقديم هذا العام

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:00 ص
تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على الشهادات المسموح لها بالتقديم هذا العام وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد إعلان الجامعات الأهلية المصرية الأربعة (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022 / 2023) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 يونيو، ينشر اليوم السابع أنواع الشهادات المسموح لها بالتقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية.
 
1- الطلاب المصريون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022.
 
2- الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فى العام السابق 2020 / 2021.
 
3- طلاب الشهادات المعادلة وتشمل: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.
 
4- يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

التعليم العالى

الجامعات الأهلية

اخبار مصر

اخبار مصرية

تنسيق الجامعات الأهلية

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسى 2022 / 2023 السبت

الخميس، 02 يونيو 2022 10:15 ص

تعرف على آليات إنشاء الجامعات الأهلية فى القانون الجديد

الخميس، 02 يونيو 2022 10:08 ص

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنها يتفقدان منشآت وتجهيزات الجامعة الأهلية

السبت، 28 مايو 2022 01:06 م

خالد عبد الغفار: إنشاء جامعة أهلية بالمنصورة لإتاحة فرص تعليمية بمعايير عالمية

الإثنين، 09 مايو 2022 11:44 ص

وزير التعليم العالى يتابع الموقف التنفيذى للجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة

الأربعاء، 04 مايو 2022 12:16 م

رئيس جامعة طنطا يشارك فى الاجتماع الأول لمجلسى الجامعات الأهلية والخاصة

السبت، 09 أبريل 2022 03:56 م

آليات تطوير الجامعات الأهلية ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية.. تعرف عليها

السبت، 09 أبريل 2022 07:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة