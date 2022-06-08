تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على الشهادات المسموح لها بالتقديم هذا العام

كتب محمد صبحى

بعد إعلان الجامعات الأهلية المصرية الأربعة (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022 / 2023) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 يونيو، ينشر اليوم السابع أنواع الشهادات المسموح لها بالتقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية.

1- الطلاب المصريون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022.

2- الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فى العام السابق 2020 / 2021.

3- طلاب الشهادات المعادلة وتشمل: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

4- يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.