اليوم السابع
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تعيين 10 معيدين جدد بكلية الحقوق جامعة أسيوط.. الأسماء

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:35 م
تعيين 10 معيدين جدد بكلية الحقوق جامعة أسيوط.. الأسماء رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد
أسيوط- هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتعيين 10 معيدين جدد بمختلف أقسام كلية الحقوق بالجامعة، وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الخدمات التعليمية المقدمة بمختلف كليات الجامعة وتأهيل كوادر أكاديمية جديدة من الشباب ليكونوا نواة العمل خلال السنوات القادمة فى مختلف التخصصات .

جاء ذلك خلال استقباله محمد عبد العليم على عبد الرحيم المعيد بقسم القانون المدنى وأحمد عاصم سلطان المعيد بقسم القانون والممثلين عن مجموعة المعيدين الذين تم تعيينهم، حيث قدم رئيس جامعة أسيوط التهنئة إلى المعيدين المعينين حديثاً متمنياً لهم التوفيق والسداد .

ومن جانبهم، أعرب المعيدون الجدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لقرار رئيس الجامعة وحرصه على دعم وتشجيع الكوادر الشابة والمتفوقة وإتاحة الفرص أمامهم لإثبات كفاءتهم وتميزهم فى مختلف المجالات  .

الجديربالذكر أن قرار رئيس جامعة أسيوط تضمن تعيين 10 معيدين جدد بمختلف أقسام كلية الحقوق والذى شمل أيضاً تعيين محمود عبد الجواد توفيق المعيد بقسم القانون التجارى ، وأحمد عبد الباسط أحمد المعيد بقسم المالية العامة ، ونور على إبراهيم المعيد بقسم المرافعات ، وأحمد عبد الله المعيد بقسم القانون الدولى الخاص ، وعلى حسين على المعيد بقسم الشريعة الإسلامية ، والحسين حمادة المعيد بقسم قانون العام ، محمود رشاد بدوى المعيد بقسم القانون العام ، وإسراء أبو بكر المعيدة بقسم القانون دولى عام.

 

رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (1)
رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (1)

 

رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (2)
رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (2)

 

رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (3)
رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (3)

 

رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (4)
رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (4)

 

رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (5)
رئيس جامعة أسيوط خلال استقباله المعيدين الجدد (5)

 


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