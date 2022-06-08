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"تعليم المنيا": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 اليوم أو غدا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:30 ص
"تعليم المنيا": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 اليوم أو غدا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعداية، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس صباحا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد للدرجات ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

ولفت المهندس محمد فؤاد الرشيدى إلى أننا لا نستطيع الإعلان عن نسبة النجاح إلا عقب الانتهاء تماما من أعمال رصد الدرجات.

وكان عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية أعلنت عن ظهور نتيحة الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع الحالى ونسب النجاح بعد اعتماد المحافظين لها، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الإعدادية (113357 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 229 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وذلك بمشاركة (14575 ملاحظًـا، و1810 مراقبًـا، و2313 إدارياً)، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 1058.


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثاني

رقم الجلوس

الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية الترم الثاني

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