"تعليم المنيا": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 اليوم أو غدا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعداية، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس صباحا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد للدرجات ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.



ولفت المهندس محمد فؤاد الرشيدى إلى أننا لا نستطيع الإعلان عن نسبة النجاح إلا عقب الانتهاء تماما من أعمال رصد الدرجات.

وكان عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية أعلنت عن ظهور نتيحة الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع الحالى ونسب النجاح بعد اعتماد المحافظين لها، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الإعدادية (113357 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 229 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وذلك بمشاركة (14575 ملاحظًـا، و1810 مراقبًـا، و2313 إدارياً)، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 1058.