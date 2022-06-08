اليوم السابع
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تعرف على محطة مياه بيت علام بتكلفة 61 مليونا و667 ألف جنيه فى صعيد مصر.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:00 ص
تعرف على محطة مياه بيت علام بتكلفة 61 مليونا و667 ألف جنيه فى صعيد مصر.. صور محطة مياه الشرب
سوهاج محمود مقبول

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تحظى محافظة سوهاج باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية من خلال مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يجرى تنفيذه بمحافظة سوهاج، وتنفذه وزارة التنمية المحلية، باهتمام بالغ من الدولة، حيث حقق البرنامج نجاحات كثيرة في قرى محافظ سوهاج على مدار السنوات الماضية.

ففى محافظة سوهاج جرى إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية "بيت علام"، بمركز جرجا بنسبة بلغت 90% حتى الآن، بتكلفة إجمالية للمشروع 61 مليونا و667 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية أهم مكونات برنامج التنمية المحلية بمحافظة سوهاج من خلال أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المطورة بجرجا تعرف عليها:

1 – محطة مياة الشرب المطورة تقع بنطاق قرية بيت علام بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

2 – المشروع يجرى تنفيذه ضمن برنامج التنمة المحلية لتنمية صعيد مصر بسوهاج.

3 – نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 90% حتى الآن.

4 – التكلفة الإجمالية للمشروع 61 مليونا و667 ألف جنيه.

5 – المشروع يخدم 22 ألف نسمة بقرية بيت داوود وتوابعها.

6 - جرى تصميم المحطة بطاقة 75 لتر/ ثانية، وتستوعب التوسعات المستقبلية حتى عام 2055م.

7 - تم إنشاء المحطة على مساحة 1300 متر مربع، وتشمل مأخذا للمياه على ترعة "الكسرة".

8 - نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلو و750 مترا.

9 – المحطة تشمل وحدة التنقية الرئيسية مكونة من "الخزان الأرضي، عنبر طلمبات مياه الغسيل والمياه المرشحة".

10 – المحطة تشمل غرفة التشغيل والتحكم، وحدة الكيماويات والشبة، وحدة الكلور.

11 - المحطة تشمل خزان عادم الغسيل والروبة، مظلة المولد، المجفف الميكانيكي، والسور، والموقع العام.
 

محطة مياه شرب بيت علام بجرجا (1)
 
 
محطة مياه شرب بيت علام بجرجا (3)
 
 
محطة مياه شرب بيت علام بجرجا (4)
 
 
محطة مياه شرب بيت علام بجرجا (5)
 
 
محطة مياه شرب بيت علام بجرجا (6)
 

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