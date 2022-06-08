تعرف على المرحلة الثالثة من الانتخابات العمالية × 9 معلومات

كتبت آية دعبس

تستعد النقابات العامة للتنظيمات النقابية العمالية لبدء إجراءات المرحلة الثالثة من الانتخابات للدورة النقابية 2022 / 2026، وذلك بناء على القرارات التى أصدرتها وزارة القوى العاملة، التى حملت أرقام: 45 لسنة 2022، و46 لسنة 2022، و47 لسنة 2022، و48 لسنة 2022.

ويتسعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير، جدول المرحلة الثالية لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة:

1. فتح باب الترشح السبت الموافق 11/6/2022 .

2. إعلان أسماء المرشحين الأحد الموافق 12/6/2022 .

3. الطعون الاثنين الموافق 13/6/2022.

4. البت فى الطعون الثلاثاء الموافق 14/6/2022.

5. إعلان الكشوف النهائية الأربعاء الموافق 15/6/2022.

6. إجراء الانتخابات الخميس الموافق 16/6/2022.

7. التظلم من النتيجة الجمعة الموافق 17 / 6 / 2022.

8. البت فى التظلم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 .

9. إيداع الأوراق الأحد الموافق 19 / 6 / 2022.

وتتابع وزارة القوى العاملة على مدار الساعة إجراءات العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات التى تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافى أى سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى هذه الانتخابات.